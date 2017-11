Région liégeoise: ces coaches-adjoints qui jurent fidélité à leur T1

Alors que l’individuel prend de plus en plus le pas dans le monde du football, certains montrent que les relations humaines ont encore leur place. Ainsi, certains adjoints font le choix de rester fidèle au même T1 sur de longues périodes.

Disons-le tout de suite, trouver des binômes d’entraîneurs qui œuvrent aujourd’hui depuis déjà de longues années n’est pas chose aisée. Dans le football, les collaborations entre T1 et T2 peuvent rapidement s’arrêter au gré des licenciements des uns, des montées en grade des autres voire des relations parfois tendues que certains peuvent entretenir. Malgré tout, quelques duos peuvent être mis en avant. C’est le cas de Didier Ernst et Henri Limbourg (dernièrement actif à Trois-Pont) ainsi que de Stéphane Huet et Ronald Foguenne (Visé).

> «Si un jour il arrête, je pense que je ferai de même».

> Rencontre avec ces binômes inséparables!