Chimay: beau succès pour le grand concours international de pâtés de gibier, boudins noirs et blancs de fête (vidéo)

Rédaction en ligne

Une fois de plus, le grand concours international du Pâté de gibier et des boudins blancs et noirs de fêtes a été un succès ce samedi à Chimay. La Corporation des Bouchers-Charcutiers de Chimay et environs est satisfaite. Cette année, 160 produits étaient à déguster. Le soir, c’est environ 360 assiettes qui ont été vendues. Pour rappel, les fonds récoltés sont reversés à l’ASBL Entraide Oncologique des Fagnes.