Le Belge est absent au travail toujours plus longtemps!

L’absentéisme de longue durée s’étend d’un mois à un an de repos sans aucune interruption. Il affiche des taux plus élevés encore, passant de 2,81 % en 2015 à 2,91 % en septembre 2017. Il est important de noter que 90 % des travailleurs absents durant plus d’une année ne reviendront jamais à leur poste. Plus l’absence devient longue, moins il a de chances de reprendre le travail.

L’état de la question pour ce qui est des métiers manuels.

Qu’en est-il de l’influence de l’âge sur cet absentéisme ?

