Bonne nouvelle pour ce mardi: pas de pluie... mais beaucoup de nuages!

Le temps restera généralement sec mardi et les éclaircies alterneront avec des passages nuageux, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Du brouillard et des plaques de givre risquent de faire leur apparition le matin, principalement dans la moitié sud du pays. Le ciel se chargera davantage à partir de l’ouest dans le courant de la journée. Le thermomètre affichera 5° sur les hauteurs ardennaises et 10° au littoral. Le vent sera faible et ensuite parfois modéré, de secteur sud-ouest.

Le ciel sera très nuageux mardi soir et pendant la nuit. De très faibles précipitations pourront survenir par moments mais le temps restera généralement sec. De la brume ou du brouillard pourront se former en Ardenne. La nuit sera fraîche avec 2° en Hautes-Fagnes, 7° dans le centre et 9° à la Côte. Un vent faible soufflera en direction du sud à sud-ouest.

Nuages bas, brume et éventuellement quelques bruines marqueront la matinée de mercredi. Les éclaircies resteront rares au cours de la journée et quelques faibles pluies ou bruines pourront se produire. Le mercure ne dépassera pas les 9° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et 13° ailleurs. Le vent sera faible à modéré, de secteur sud à sud-ouest.

La matinée de jeudi sera similaire, avec de nombreux nuages bas et de la brume. Quelques éclaircies parviendront ensuite à percer la couverture nuageuse. La plupart des régions resteront au sec. Il fera 7° en Haute Belgique et entre 11 et 12° ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest.

Une zone de pluie traversera le pays vendredi, avant un temps variable ce week-end.