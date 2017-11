Journée mondiale du diabète: de nouveaux dispositifs pour contrôler la glycémie

La Journée mondiale du diabète se déroule ce mardi, avec des actions de sensibilisation prévues dans une vingtaine d’hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles. Cette maladie chronique consiste en une production insuffisante d’insuline (diabète de type 1) ou l’incapacité du corps à utiliser efficacement (type 2) cette hormone qui permet aux organes et tissus d’utiliser le glucose apporté par les glucides ingérés.

Pour contrôler leur maladie, les diabétiques doivent surveiller leur glycémie. Jusqu’à présent, les patients devaient se piquer le bout du doigt, pour récolter une goutte de sang sur une bandelette réactive insérée dans un appareil. Ce système est «assez contraignant et pas forcément agréable. On peut développer une insensibilité des doigts ou ils deviennent douloureux», souligne Nicole Pirotte, chef de projets au sein de l’Association belge du diabète (ABD).

Des méthodes innovantes sont ainsi apparues ces dernières années pour améliorer le confort des patients. Un capteur est remboursé entièrement pour ceux atteints d’un diabète de type 1, sous certaines conditions. «Un patch, de la taille d’une pièce de deux euros, est collé sur la peau. Par des contrôles fréquents, il donne au patient une tendance générale de sa glycémie», explique Mme Pirotte. Le patient peut lire les données récoltées via un lecteur. «Ce dispositif ne se fait qu’en accompagnement d’une équipe d’éducation et n’est disponible que dans les centres hospitaliers de diabète», poursuit-elle.

Un nouveau type de capteur de glucose est également testé dans des hôpitaux francophones, notamment Erasme à Bruxelles et le Grand hôpital de Charleroi. Ce capteur est totalement implanté sous la peau pendant trois mois et fournit au patient, sur son smartphone, un suivi en continu de l’évolution de sa glycémie et des alertes en cas de fluctuations dangereuses.

Environ 600.000 personnes souffrent d’un type de diabète en Belgique, selon la Fédération internationale du diabète (FID), dont la moitié l’ignore.

La Journée mondiale du diabète est organisée depuis 1991 par la FID et soutenue par l’Organisation mondiale de la santé.