Danger sur nos routes? Près de 300 amendes par jour pour usage du GSM au volant!

Plus de la moitié de ces amendes (58.012) visaient des conducteurs de voitures, et environ un quart (25.442) des conducteurs de camionnettes. Les poids lourds ont été visés à 7.025 reprises, et les chauffeurs de bus ont été «pincés» 425 fois.

Elément interpellant, selon Jef Van den Bergh: le nombre, en augmentation, de cyclistes que l’on surprend GSM à la main. 836 personnes circulant à vélo ont reçu une amende pour un tel comportement.

Les statistiques générales restent en revanche dans la lignée de l’année précédente.