Alors que l’on pensait la polémique quelque peu éteinte suite à la sélection de Radja Nainggolan avec les Diables rouges pour les matches amicaux face au Mexique et au Japon (s’il s’est blessé, il était bel et bien sélection), le frère du joueur de l’AS Rome s’en est pris au sélectionneur national via la presse.

Dans un long entretien accordé au magazine flamand « Dag Allemaal », Manuel Nainggolan s’attaque en effet à l’ancien manager d’Everton : « Martinez n’aime pas Radja », explique-t-il. « Et cela, indépendamment de ses capacités footballistiques. C’est personnel. Je le répète : il doit détester notre Radja. Quand j’entendais à chaque fois qu’il ne le reprenait pas avec les Diables, je me demandais : « Est-ce que Radja l’a tabassé dans son bureau ou quoi ? » ».

Mais qu’en est-il maintenant que Radja Nainggolan est à nouveau sélectionné ? « Qui dit qu’il va recevoir sa chance ? [NDLR, l’entretien a eu lieu avant les deux rencontres]. Je suis sûr que Martinez l’a repris sous pression de l’opinion publique. Il finira par trouver quelque chose. Que Radja ne correspond pas à son système. Comme ça, il aura son excuse pour laisser mon frère à la maison au lieu de l’emmener en Russie ».

Pas sûr que cette sortie joue en faveur de son frère...