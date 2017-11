Visé: un camion recule dans une façade! La maison est détruite (photos)

L’incident est survenu vers 8h00, rue de Jupille à hauteur du numéro 49, alors que le camion venait de quitter un entrepôt proche de l’habitation concernée et qu’il la longeait via un passage. Pour une raison indéterminée, la flèche d’un engin de chantier que remorquait le camion a accroché le linteau supérieur de lu bâtiment (photos). « Ce qui a eu pour effet de démolir une partie importante de la maison », précise le bourgmestre de Visé, soulignant qu’il s’agit d’ une des plus anciennes maisons de Visé datant de la fin du 19e siècle.

Cette maison était celle de l’ancien président des Anciens Arbalétriers de Visé et appartient désormais à son fils. Elle n’était cependant pas occupée au moment des faits. « Les dégâts sont tels (photos) que l’on peut voir les meubles à l’intérieur de la maison par les ouvertures qui ont été créées à la suite de l’accident. Il est trop tôt pour dire s’il faudra démolir la maison en partie ou dans son entièreté », poursuit Marcel Neven.

La rue de Jupille a été fermée à la circulation et le restera jusqu’à nouvel ordre, tant que des experts n’auront pas statué sur la stabilité du bâtiment.

Aucun blessé n’est à déplorer.