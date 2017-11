Le Belge, dindon de la farce? Proximus change ses tarifs… et vous allez payer plus cher!

L’opérateur historique est-il déçu par le succès de ses nouveaux packs « all in » qui coûtent quand même jusqu’à 100€ par mois ? Toujours est-il qu’il a décidé d’augmenter le prix d’anciennes formules plus abordables.

« Minimus » remplace l’offre « Internet+TV+Mobile », mais coûte 4 euros de plus et comprend moitié moins de données mobiles.

Proximus a lancé ce lundi une nouvelle offre pour l’internet, la télévision et la téléphonie mobile. Baptisée « Minimus », elle remplace l’offre « Internet+TV+Mobile », mais coûte 4 euros de plus et comprend moitié moins de données mobiles. Lancée sans grande publicité, cette offre existait en réalité déjà sous un autre nom et à un autre tarif. Dans la configuration minimale, avec 1,5 GB de données mobiles, « Minimus » coûte en effet 74,99 euros par mois. Jusqu’à présent, le même package, mais avec le double de données mobiles comprises, coûtait 70,99 euros. Le consommateur qui souhaite un abonnement GSM comprenant 10 GB devra quant à lui désormais débourser 99,99 euros, contre 81,99 euros auparavant. Une réduction de 25 euros est toutefois accordée durant les 4 premiers mois de la nouvelle formule.

« Nous avons lancé un nouveau produit », a pour sa part souligné le porte-parole de Proximus, Haroun Fenaux, selon qui les deux abonnements ne sont pas comparables. Avec « Minimus », tous les abonnements GSM se trouvant dans le même package peuvent s’appeler gratuitement, a-t-il notamment justifié. Cette explication ne tient cependant pas pour les packs comprenant 10 GB de données mobiles car ces derniers prévoient de toute façon des appels illimités.

Les abonnés actuels au package « Internet+TV+Mobile » ne seront par ailleurs pas forcés de passer à « Minimus ». Par contre, pour les nouveaux abonnés, l’ancien pack n’est plus commercialisé, a encore indiqué le porte-parole.

Moins cher chez nos voisins

74.99 € pour le pack « internet+TV+Mobile », c’est cher. Lorqu’on fait un rapide comparatif, le constat est clair. Les Belges sont désavantagés.

En France, chez Orange, le Pack Open « internet +TV + Mobile+Fixe » coûte 49.99 € par mois. Et les exemples de ce type sont nombreux. Certes, il faut nuancer cette comparaison. Les conditions peuvent, en effet, différer d’une offre à l’autre. Par exemple, certaines offres incluront davantage de « data » que d’autres. Mais le constat est là : un pack complet ne comprenant pas la téléphonie fixe sera moins cher dans les pays voisins qu’en Belgique !