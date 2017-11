Emeutes à Bruxelles: la police a déjà récolté près de 300 témoignages des violences commises samedi soir

Les rixes qui ont éclaté samedi soir à Bruxelles après la qualification de l’équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football ont impliqué quelque 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers.

Seize commerces ont été vandalisés dont cinq ont subi des dégâts très importants. Deux véhicules ont été incendiés et six autres, endommagés. Par ailleurs, un véhicule du Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale) a été endommagé, de même que plusieurs véhicules de police et du mobilier urbain. Enfin, une camionnette a été fracturée et du matériel de chantier a été volé. La police locale n’a pour l’heure pas enregistré de nouvelle plainte liée aux dégâts.

Dimanche, une personne a fait l’objet d’une arrestation judiciaire et a été mise à la disposition des autorités judiciaires avant d’être relaxée après audition. Lundi, le parquet signalait qu’aucune nouvelle interpellation n’avait été effectuée.