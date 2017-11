"Elle qui est si intelligente, belle, gentille": la sœur de la jeune femme qui a perdu la vie dans un crash à Ans publie un émouvant message sur Facebook

L’accident de la route, qui a impliqué plusieurs véhicules, s’est produit ce lundi soir, vers 19h45, dans la rue des Charrons, à Ans. Ce crash a fait plusieurs blessés, mais a également coûté la vie à une jeune femme de 19 ans. Elle était passagère du véhicule accidenté.

Ce mardi matin, au lendemain du drame, la sœur de la victime a tenu à lui rendre hommage sur Facebook, dans un message qu’elle a rendu public : « Hier soir, mon monde s’est écroulé, notre famille s’est écroulée en apprenant la nouvelle. Nous sommes dévastés, peinés, énervés… Nous n’y croyons pas… E. nous a quittés dans un terrible accident de voiture alors qu’elle était passagère, le conducteur nous l’a enlevée, elle qui est si intelligente, belle, gentille… On lui a arraché la vie pour rien, frimer… Ma famille et moi-même somme terriblement peinés par cette perte. Elle brille parmi les étoiles à présent, elle est allée rejoindre maman qui la rassure et la protège de là-haut. »