L’accident est survenu vers 19h45, au carrefour formé par les rues des Charrons et de Loncin, non loin de l’administration communale d’Ans. Deux voitures étaient impliquées. La violence de l’impact a nécessité un important déploiement de véhicules de secours. En plus des pompiers de Liège, cinq ambulances et trois véhicules Smur sont également intervenus.

L’accident a impliqué une BMW dans laquelle se trouvaient quatre jeunes personnes (photos) et une Toyota dans laquelle il y avait deux personnes. À la suite d’une perte de contrôle, la BMW a violemment percuté la Toyota au niveau du carrefour, lui grillant ainsi la priorité selon le parquet de Liège. « Une vitesse manifestement trop excessive par rapport à la topographie des lieux est en cause. Le conducteur de la BMW, né en 1994, a été privé de liberté et sera présenté au juge d’instruction avec demande de placement sous mandat d’arrêt », a précisé Catherine Collignon, premier substitut au parquet de Liège.