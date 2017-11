David Goffin après son exploit face à Nadal: "Je savais que j'avais encore les capacités et le niveau de jeu pour gagner au troisième"

David Goffin, 2h37 pour créer l’exploit contre Nadal, vous n’avez pas trop dû puiser au fond de vous-mêmes ?

Non, je pense que ça a été… Je savais qu’en restant très calme, en jouant bien puisque je sentais très bien la balle, je savais que j’allais lui faire mal. Je l’obligeais à bouger et visiblement il avait vraiment du mal dans ses mouvements. Même en ayant perdu le deuxième set, malgré quatre balles de match, je savais que j’avais encore les capacités et le niveau de jeu pour gagner au troisième. Voilà, le fait d’avoir été lucide là-dessus m’a fait gagner ce match.

Ce fut un duel intense que vous n’avez gagné qu’à votre 5 e balle de match…

Quand on y regarde de plus près (NDLR : sur les quatre balles de match), je n’ai pas grand-chose à me reprocher. Peut-être juste un peu le fait que j’ai peut-être un peu moins bien servi dans certains moments importants, mais chaque fois, c’est lui qui est allé chercher les points, avec pas mal de revers gagnants quand il le fallait. Puis, il a très bien servi et aussi réussi de bons coups droits sur les balles de match. Ca aurait pu passer pour moi en deux sets, ok… Mais je suis resté très calme, je suis bien resté dans ma bulle en me disant que, quoi qu’il arrivait, il fallait que je donne tout. Ca aurait pu aussi ne pas passer… Mais au final, en restant très calme, j’ai réussi à bien me relancer au troisième set.

Carreno qui remplace Rafa, ça change la donne ?

Je ne sais pas trop comment ça va se passer… Ce n’est jamais facile pour un « alternate » (réserviste) de rentrer dans le tableau en cours de route. Mais oui, ça va sans doute changer un peu la donne. Moi je ne jouerai pas contre lui (en tout cas pas en poule).On va voir comment les autres vont gérer ça. Je ne suis pas surpris que Rafa ait abandonné après le match…

Battre Rafa, c’était aussi battre le N.1 mondial, ça fait quoi ?

Le match était un peu spécial émotionnellement car il fallait quand même le terminer et conclure… Ce n’est jamais facile face à Rafa, même diminué. La preuve…