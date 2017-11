Finale de la Coupe Davis: Goffin, Darcis, Bemelmans, De Greef et De Loore choisis pour défier la France

Les Belges se rendront à cinq à Lille. Johan Van Herck effectuera son choix en dernière minute laissant «toutes les options ouvertes», a-t-il confié en conférence de presse mardi à Uccle, là où les Belges, sauf David Goffin engagé au Masters de Londres, sont en stage toute cette semaine.

«Arthur De Greef a peut-être joué un moins bon double contre l’Australie, mais il a toujours été présent et s’est toujours bien situé dans le groupe. Je n’ai jamais rien eu à lui reprocher», a justifié Johan Van Herck qui va utiliser toute cette semaine pour évaluer la façon dont chacun de ses joueurs va gérer la préparation, tant physiquement que mentalement, en vue de la finale face aux Français. «Mais les choses sont claires chez nous et j’aime ça.»

Les nouvelles concernant Steve Darcis sont aussi bonnes. «Il s’entraîne physiquement le matin et joue deux heures l’après-midi, comme tout le monde. Son coude va bien.» Johan Van Herck et les Belges ont aussi applaudi l’exploit de David Goffin lundi soir à Londres victorieux de l’Espagnol Rafael Nadal, numéro 1 mondial. «C’est un très bon message pour tout le monde, cela donne de la confiance», a estimé Johan Van Herck. «Au plus il est dans le rythme et dans la confiance et au mieux c’est. Je n’ai pas peur de la fatigue. Le capital confiance sera plus important que ce facteur là.»

La Belgique dispute sa 2e finale en trois ans après une défaite à Gand face à la Grande-Bretagne d’Andy Murray en 2015. Les Belges avaient été battus aussi en finale en 1904 par les Iles Britanniques.

Yannick Noah, le capitaine français, doit annoncer sa sélection à midi à Paris. La France est à la recherche de son 10e Saladier d’argent mais son dernier succès remonte à 2001.

La partie se jouera sur surface dure devant près de 27.000 spectateurs, par jour, au stade Pierre Mauroy transformé en Arena avec 2.700 supporters belges.