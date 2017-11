Drame familial dans une habitation à Walcourt: un homme privé de liberté après une agression mortelle au couteau

La scène s’est déroulée au domicile de l’homme interpellé et de sa compagne. La victime s’y trouvait pour une histoire de poêle vendu et venait réclamer son argent, selon la bourgmestre de Walcourt. Il a ensuite été rejoint par sa concubine. Une dispute durant laquelle un couteau a été utilisé a ensuite éclaté entre les deux couples.

« Les policiers ont immédiatement constaté le décès de la victime à leur arrivée. Il y avait du sang partout sur son corps. Sa compagne a, elle, été grièvement blessée et conduite à l’hôpital. Le couple chez qui se trouvaient ces deux personnes était aussi ensanglanté. L’homme a été privé de liberté et sa femme a été hospitalisée. On ne sait pas encore dire ce qu’il s’est réellement passé, les versions sont floues pour le moment », a précisé le parquet de Namur.