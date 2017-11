Belga

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations Theo Francken (N-VA) a annoncé mardi la création d’une « fast team » ou « fast track » au sein de l’Office des étrangers. Cette équipe d’intervention rapide, logée au sein de la section judiciaire de l’Office des étrangers, serait activée à la demande des communes et polices locales, à l’occasion d’incidents, en ville, dans les transports en commun, les gares, etc.