Météo: quelques éclaircies dans le sud-est avant que la grisaille ne s'installe plusieurs jours

Belga

Les éclaircies seront encore assez généreuses dans le sud-est mardi après-midi mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux vers l’ouest et le littoral, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) de la mi-journée. La nébulosité augmentera sur la plupart des régions dans le courant de la journée et quelques gouttes de bruine pourront tomber, surtout à la mer et dans le nord. Il fera entre 5 et 10°, sous un vent faible à modéré.