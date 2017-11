Au Palais, le roi Philippe a remis des concessions de noblesse et des distinctions honorifiques à près d'une trentaine de personnalités

Le roi Philippe a remis officiellement mardi des concessions de noblesse et des distinctions honorifiques à près d’une trentaine de personnalités, lors d’une cérémonie organisée au Palais Royal en présence de son épouse la reine Mathilde et du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

Leurs Majestés ont accueilli «des personnes à qui une faveur nobiliaire a été accordée par arrêtés royaux du 13 juillet 2012 et 10 juillet 2016 et les personnes à qui une distinction honorifique a été accordée par l’arrêté royal du 13 juillet 2017», explique le Palais.

La physicienne et mathématicienne Ingrid Daubechies, l’ancien ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès de l’ONU Bénédicte Frankinet, l’historienne Sophie de Schaepdrijver, la professeur d’anatomie Isabelle Salmon, le CEO du Port d’Anvers Eddy Bruyninckx, les hommes d’affaires Jacques Delen et Pierre Rion et le professeur de droit international Johannes Hans Vanhoutte ont ainsi reçu officiellement les concessions du titre personnel de baron et baronne.

Ont également été distingués par le Roi le baron Bernard Snoy et d’Oppuers (Grand Officier de l’Ordre de Léopold), Barbara Baert, professeur d’histoire de l’art à la KULeuven, et Nasser Nadjmi, chirurgien et professeur à Anvers (tous deux Commandeurs de l’Ordre de Léopold), ainsi que Marc Bogaerts, ancien directeur général de l’Agence pour le commerce extérieur (ACE) et conseiller économique du roi Philippe lorsqu’il était prince (Grand Officier de l’Ordre de la Couronne).

Etaient également présents les nouveaux Commandeurs de l’Ordre de la Couronne, parmi lesquels des personnalités du monde culturel comme Stefan Hertmans, Luc Glorieux, Nele Paxinou et Barbara Wyckmans ou encore des journalistes comme Mohammed Amid Faljaoui, Gaston Durnez, Hind Fraihi et Cas Goossens. Sans oublier Bernard Deryckere, Cécile Coune, Sibylle le Hardÿ de Beaulieu et Jean-Christophe Ryckmans, issus du monde économique et humanitaire.