Mouscron: l'association «Un rêve, une étoile et tout est possible» aura son hymne

L’association mouscronnoise « Un rêve, une étoile et tout est possible » va frapper un grand coup en cette fin d’année 2017 ! L’asbl est en effet parvenue à enregistrer sa propre chanson, son hymne. À l’instar des Restos du Cœur, c’est un collectif composé de plusieurs chanteurs de la région ou d’ailleurs qui s’est prêté à cet exercice particulier. Mais il y a aussi quelques personnalités locales dans le groupe, comme l’imitateur Fabian Le Castel ou la jeune actrice Fantine Harduin.

Vous en connaissez beaucoup, vous, des associations qui ont leur propre hymne ? Oui, c’est plutôt rare. Mais l’association hurlue « Un rêve, une étoile et tout est possible », qui vient en aide aux enfants défavorisés, aura le sien d’ici la fin de l’année.

L’asbl a lancé cette idée sur son compte Facebook il y a près d’un an. Le compositeur Eric Salucci et l’auteur Frédéric Dempierre ont rapidement mordu à l’hameçon. Les deux hommes vont alors contacter Véronique Hubaut et Béatrice Tola, les responsables de l’association, qui vont leur présenter leur projet de base. « Le but était de faire passer un message et d’avoir quelque chose de dynamique, avec des paroles se rapportant aux buts que nous poursuivons », expliquent Béa et Véro. « Notre idée de base consistait aussi surtout à réunir plusieurs personnes, pour avoir un titre qui se chante à plusieurs voix, comme le font par exemple les ‘Restos du Cœur’. »

De nombreux artistes aux styles parfois très différents ont alors accepté de se lancer dans cette belle aventure. Plusieurs chanteures aux styles divers et variés, mais aussi des personnalités locales, avec l’imitateur Fabian Le Castel et la jeune actrice Fantine Harduin...

Retrouvez notre reportage complet dans notre journal papier de ce mardi 14 novembre ou dans notre édition digitale...