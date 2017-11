Tariq Ramadan porte plainte contre la Belge qui l'a accusé de violences sexuelles!

Belga

L’islamologue suisse Tariq Ramadan va porter plainte pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse contre la Belge qui a raconté, le 31 octobre dernier dans le journal télévisé de la RTBF, avoir subi des violences sexuelles de sa part. «Il s’agit d’allégations mensongères qu’il dément catégoriquement et qui ne sont destinées qu’à le salir et à lui porter préjudice», a déclaré mardi son avocat en Belgique, Me Wajdi Khalifa.