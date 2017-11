Leers-Nord: on entre désormais à la maison communale par le CPAS

Il y a même deux chantiers, en ce moment, du côté de la maison communale située dans la rue de Berne, à Leers-Nord. On refait le parking situé à l’arrière du bâtiment d’un côté et on réaménage l’entrée du bâtiment de l’autre...

Des grilles devant l’entrée. Et depuis ce lundi, la verrière à l’arrière-plan n’existe plus...

Il y a de l’action, depuis quelques jours, dans les environs de la Maison communale d’Estaimpuis, établie dans la rue de Berne, dans le village de Leers-Nord.

Vous avez peut-être pu le constater en vous rendant sur place la semaine passée, il n’est notamment plus possible d’accéder aux bureaux de l’administration communale via l’entrée habituelle du bâtiment. Une grille de métal a en effet été installée, condamnant le passage. Deux petits écriteaux placés sur la grille vous précisent alors que vous pouvez accéder à la Maison communale en passant par la porte du CPAS située un peu plus loin.

Les ouvriers ont également investi l’arrière de la Maison communale, au niveau du parking.

Retrouvez plus d’informations sur ces différents travaux dans notre journal papier de ce mercredi 15 novembre 2017 ou dans notre édition digitale...