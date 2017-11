Il retrouve des fusils de la guerre 14/18 retrouvés dans sa citerne à Beaumont!

Régulièrement, des passionnés effectuent quelques recherches dans le coin pour trouver des objets de l’époque. « La ligne de front se trouvait ici, avec par exemple la bataille de Gozée. De nombreux monuments en témoignent, comme c’était le cas du canon de Sivry, malheureusement dérobé par des voleurs de métaux voici quelques années. »

Par ailleurs, certains objets étaient jetés dans les puits ou autres fosses, car il s’agit d’endroits de non-retour. Et comme M. Dekesel et Serge Delauw se connaissaient bien, le premier est venu inspecter ceux du second. Il n’y a rien trouvé, mais a décidé de jeter un coup d’œil à la citerne en plus…

> Et là, Bingo ! Les deux passionnés ont partagé des photos de leurs trouvailles.

> D’autres découvertes ont été faites, en plus des fusils.