Marc Wilmots se confie sur les Diables: «Lukaku, le salaud!»

Marc Wilmots a rencontré un de nos confrères du Laatste Nieuws pour un long entretien, dans lequel il est revenu sur quelques sujets concernant les Diables.

L’ancien coach fédéral a été dépassé par Romelu Lukaku dans le classement des meilleurs buteurs de l’Histoire des Diables. Avec ses deux buts contre le Mexique, l’ancien anderlechtois a rejoint en tête de ce classement Van Himst et Voorhoof avec 30 buts.

« Romelu en a marqué 30 ! Deux de plus que moi, le salaud ! » a-t-il lâché à nos confrères, sous forme de boutade, évidemment. Car Wilmots garde un bon souvenir de l’attaquant, qu’il a toujours soutenu selon lui : « N’oubliez pas que tout le monde m’avait déclaré fou après son match contre l’Italie à l’Euro. Pourtant, je l’avais laissé dans le onze le match suivant contre l’Irlande et il a marqué deux buts. C’est une machine à buts et il vit de ses goals. Je l’ai toujours défendu et je continuerai à le défendre ».

Concernant les critiques d’une frange de supporters à l’encontre du buteur des Diables, Marc Wilmots a aussi un avis. « C’est une bonne chose qu’on continue à le critiquer. Cela ne le rend que plus fort ! »

Le cas Nainggolan

Dans la même interview, Wilmots a également expliqué pourquoi il n’avait pas sélectionné Radja Nainggolan lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil : « Que tout le monde laisse Radja tranquille. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. Je ne l’ai pas sélectionné pour le Mondial 2014 car Defour était mieux à cette période et avait beaucoup joué durant les qualifications. J’apprécie beaucoup Nainggolan, son cœur est aussi énorme que ses prestations sur le terrain. »