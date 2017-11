Axel Hervelle arrête sa carrière internationale avec les Belgian Lions

L’ancien basketteur de Verviers-Pepinster (2000-2004) et du Real Madrid (2004-2010) a évolué avec la Belgique dans trois championnats d’Europe en 2013,2015 et 2017.

Axel Hervelle ne participera pas au match de qualification pour la Coupe du monde de basket opposant les Belgian Lions à la France le 24 novembre prochain à la Lotto Arena d’Anvers. L’ailier fort de l’équipe espagnole de Bilbao a décidé d’arrêter sa carrière internationale, a annoncé la Fédération belge de basket mardi.

Axel Hervelle, 34 ans, a été membre des Belgian Lions pendant seize ans. Il fait partie du fameux « Club 100 » des Lions et comptabilise avec 128 capes le troisième plus grand nombre de sélections après Christophe Beghin (137) et Jef Eygel (134).

« C’est une décision très difficile à laquelle j’ai dû me résoudre car je voulais vraiment continuer. Je dois cependant être cohérent avec moi-même. Ce que j’ai fait durant toute ma carrière, je l’ai fait à fond et je sens bien que je n’en suis plus tout à fait capable. La relative déception de l’Euro d’Istanbul y est pour quelque chose bien sûr. Pas à cause du résultat, mais bien de mon incapacité d’y évoluer à mon meilleur niveau en raison de petites blessures et de cette fameuse tourista. La reprise avec Bilbao immédiatement après a, elle aussi, été difficile et le club a besoin de moi alors que je manque sans doute un peu de fraicheur. Enfin, il faut bien convenir que la nouvelle donne internationale avec les ’fenêtres’ de qualification, les fatigues et les voyages supplémentaires que cela occasionne en cours de saison, cela n’a rien arrangé. Je dois être à l’écoute de mon corps et c’est lui qui me dit : stop ! Pour autant, dans mon cœur je resterai toujours un Lion ! », a déclaré Axel Hervelle.

Le coach fédéral Eddy Casteels a également tenu à réagir en respectant sa décision. « Je pense personnellement que c’est sans doute un rien trop tôt mais je comprends naturellement Axel dans sa situation. cela fait douze ans que je coache les Belgian Lions et durant toutes ces années, Axel a été mon relais naturel sur le terrain. Un vrai leader et pour moi un des plus grands joueurs belges de tous les temps, peut-être même le meilleur. Son ardeur, sa détermination en match vont nous manquer sur le terrain mais aussi son leadership en dehors. »