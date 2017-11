Sabrina est morte brûlée dans sa maison à Châtelineau: son amant est poursuivi pour incendie volontaire

Voilà quatre ans et demi que les proches de Sabrina ainsi que ses deux enfants attendent que justice leur soit rendue. En mai 2013, la jeune femme a été grièvement brûlée dans l’incendie de sa maison de la rue Gendebien à Châtelineau. La malheureuse a été retrouvée avec une corde autour du cou, mais ce sont les brûlures, sur plus de 85 % du corps, qui ont entraîné le décès. Pascal Étienne, son amant, est poursuivi pour incendie volontaire devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

An.D.

La nuit du 15 au 16 mai 2013, les enfants de Sabrina – 8 et 13 ans à l’époque – sont réveillés par des crépitements. La maison est en feu : ils parviennent à fuir et à trouver refuge chez leurs grands-parents, qui habitent à côté. Il est un peu plus de minuit lorsque l’appel arrive aux services de secours…

À l’arrivée des pompiers, la situation est désespérée : l’occupante des lieux est toujours vivante, mais brûlée sur plus de 85 % du corps. Elle décédera quelques heures plus tard à l’hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek, spécialisé dans les soins aux grands brûlés.

> Son amant nie l’incendie. Il est tout de même poursuivi pour incendie volontaire.

> Lorsque les secours sont arrivés, ils ont trouvé Sabrina (photo) nue avec une corde autour du cou.