Emeutes dans le carré: reconnaissez-vous ces individus? (vidéos)

Le parquet de Liège vient de publier un avis de recherche concernant les violentes émeutes qui avaient eu lieu à Liège, et plus particulièrement dans le Carré, le 24 juin dernier. Plusieurs individus avaient pu être identifiés dans le cadre de ce dossier. Mais plusieurs d’entre eux devaient encore l’être. Les voici !

Le samedi 24 juin, vers 05 heures du matin, de violentes confrontations ont eu lieu dans le carré à Liège. Des jeunes ont provoqué des bagarres et s’en sont pris aux forces de l’ordre en jetant des bouteilles et des pierres.

L’enquête a pu identifier un grand nombre d’entre eux, mais certains doivent encore l’être.

C’est le cas de ce premier individu d’origine africaine, il portait un jean, une casquette grise et un pull gris avec un dessin à l’avant.

Le second individu était vêtu d’un survêtement gris et d’une casquette blanche. Il a lancé des objets divers aux policiers et les narguait par des gestes.

Le troisième porte la barbe et a les cheveux foncés, il était vêtu d’un short foncé de marque Nike et d’un T-shirt bleu et blanc.

Le quatrième porte une barbe de quelques jours, il était vêtu d’un short foncé et d’un T-shirt orange avec un logo sur le torse.

Le cinquième a les cheveux rasés. Il portait un pull gris et un petit sac en bandoulière. Il a provoqué une bagarre et a lancé des objets aux policiers.

Le sixième a les cheveux châtains courts et portait un survêtement bleu foncé muni de bandes blanches au niveau des épaules.

Le septième a les cheveux rasés sur les côtés. Il porte un pantalon foncé et une veste noire. Il a lancé plusieurs bouteilles sur les forces de l’ordre.

Le huitième a les cheveux châtains. Il portait une veste bleu foncé et un petit sac à dos.

Le neuvième est d’origine africaine, il est grand et mince. Il a le visage allongé et portait T-shirt vert muni d’un dessin à l’avant.

Le dixième porte une barbe de plusieurs jours, il est vêtu d’un pull gris et d’un jean. Il a lancé des objets sur les policiers à au moins 3 reprises.