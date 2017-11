Violente bagarre aux abords de la gare: «ma copine a dû se mettre sur moi, il continuait de frapper»

Samedi soir , la fête battait son plein à l’occasion d’une soirée année 80 au Domaine de Médicis. Après avoir dansé jusqu’aux petites heures, il était temps pour certains de rentrer chez eux. Vers 5h du matin, Jérémy, sa compagne et un ami prennent le chemin vers leur voiture. Ils sont encore sur le site du Domaine de Médicis quand un individu, va commencer à les insulter copieusement. Une bagarre va éclater, Jérémy aurait pu y laisser la vie.

Samedi soir, la fête battait son plein à l’occasion d’une soirée année 80 au Domaine de Médicis. Après avoir dansé jusqu’aux petites heures, il était temps pour certains de rentrer chez eux. Vers 5h du matin, Jérémy, sa compagne et un ami prennent le chemin vers leur voiture. Ils sont encore sur le site du Domaine de Médicis quand un individu, va commencer à les insulter copieusement. Une bagarre va éclater et Jérémy ne va pas se laisser faire et aurait pu y laisser la vie.

L’individu va alors regagner sa voiture et continuera à vociférer des insultes. « J’ai effectivement mis un coup à cette personne en réponse à cette personne que je ne connaissais pas », explique-t-il.

Le conducteur du véhicule est venu s’interposer faisant mine de vouloir calmer les choses.

La suite des faits est d’une rare violence.

Plus d’infos dans l’édition numérique de Nord Eclair