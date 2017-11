Estaimpuis : «des livres à offrir» aux enfants

C’est inédit à la bibliothèque d’Estaimpuis. La première édition de la soirée « Des livres à offrir » aura lieu ce jeudi 16 novembre à 18 h dans les murs de la bibliothèque communale. L’initiative lancée par Clothilde Hazard et son équipe a pour but d’aiguiller au mieux les parents pour les futurs cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël.

« Nous voulons faire découvrir de très beaux ouvrages pour la jeunesse aux parents et aux grands-parents qui viendront jeudi » indique Clothilde, l’organisatrice. « Le but, c’est de pouvoir les conseiller et de leur donner des idées de cadeaux à mettre sous le sapin pour les fêtes de fin d’année. »

Pour pus d’informations sur cette soirée à la bibliothèque d’Estaimpuis, rendez-vous dans notre édition digitale.