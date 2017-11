Attention: gros embouteillages en vue sur le R0 et l'E40 le jeudi 16, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 novembre

Belga

L’agence flamande des Routes et de la Circulation s’attend à d’importants embarras de circulation sur le ring de Bruxelles (R0) ces jeudi 16 et vendredi 17 novembre ainsi que le lundi 20 et mardi 21 novembre en raison du renouvellement du marquage au sol à Strombeek-Bever, Grand-Bigard et Zellik. Par ailleurs, l’agence entamera dès mercredi l’inspection de 29 ponts et viaducs du ring de la capitale. Celle-ci n’aura cependant pas d’impact sur le trafic.