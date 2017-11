Liège: 4 individus pris en flagrant délit de vols de métaux

Une nouvelle action FIPA (Full Integrated Police Action) a été organisée le 13 novembre, de 14h à minuit, dans la province de Liège. Quarante membres des zones de police locales ainsi que 10 membres de la Police Fédérale et un hélicoptère ont été engagés pour cette opération. Celle-ci a mené notamment à l’interpellation de quatre individus pris en flagrant délit de vols de métaux.

Cette action intégrée était orientée sur le phénomène des vols de métaux. La collaboration étroite entre les différents services de la Police Fédérale et l’ensemble des zones de police impliquées a permis l’arrestation de quatre individus sur le site de Chertal.

Par ailleurs, troispersonnes de nationalité roumaine ont été interceptées dont l'une faisait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction d'entrée depuis le 11 mai 2017. Sur décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé sera écroué ce 14 novembre 2017 au centre fermé de MERKSPLAS.

Résultats détaillés

Véhicules contrôlés : 122

Personnes contrôlées : 44

Saisies de drogue : 23g de marijuana

Personnes en séjour illégal : 3

PV de roulage : 22

Arrestations judiciaires : 4

Arrestations administratives : 3

La coordination de cette opération a été assurée par la Direction de Coordination et d'Appui (DCA) de la Police Fédérale de Liège. En plus de la Police Fédérale de la navigation, les contrôles ont été menés par les zones police de Seraing/Neupré, Basse-Meuse, Hesbaye, Pays de Herve, Vesdre renforcées par le Corps d’Intervention et la Police Judiciaire Fédérale.