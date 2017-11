Mouscron: on a fait la file pour mesurer sa glycémie au CAM (+vidéo)

Précédemment organisée à l’ancien hôtel de ville, l’activité de sensibilisation au diabète a déménagé du côté du Centre administratif pour cette année 2017.

Ce mardi 14 novembre, dans le cadre de la journée mondiale consacrée à cette maladie qui touche de plus en plus de monde, le stand de sensibilisation a joué les prolongations puisqu’il était disponible de 10 à 18 heures. « Et encore ! Vers 9 heures, les tables n’étaient pas encore installées que plusieurs personnes attendaient déjà. Il y a eu une longue file dans la matinée », nous a-t-on signalé.

