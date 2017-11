Liege Airport: Luc Partoune a-t-il menti sur son salaire?

G.G.

La rémunération du directeur-général de Liege Airport, Luc Partoune, se monte actuellement à 424.260,79 € annuels bruts, plus les avantages comme la voiture de fonction. Ce chiffre a été communiqué officiellement au Gouvernement wallon et lis à la disposition des députés. Sauf que l’an dernier, l’aéroport avait communiqué une rémunération, pour son comité de direction, de 309.715 € bruts par an, pour deux personnes. Se pose dès lors la question suivante : augmentation substantielle ou chiffres erronés transmis ?