Marche : «4.000 véhicules en moins sur le boulevard urbain»

Pour la majorité en place, la mise en route du contournement soulagera le trafic sur le Boulevard urbain à Marche. « Nous aurons près de 4.000 véhicules en moins sur le Boulevard urbain et, normalement, en 2018, on verra la construction d’aires de stationnement pour bus du TEC », explique le bourgmestre André Bouchat.

Plus d’arrêt du TEC sur la partie roulante du boulevard.

Ce lundi, le collège communal a en effet donné son feu vert à un projet de création d’arrêts en site propre, et non plus sur la partie roulante du Boulevard.