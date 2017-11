Les eurodéputés veulent rendre obligatoires les systèmes d'aide à la conduite

Toutes les nouvelles voitures doivent être équipées de nouveaux systèmes d’aide à la conduite qui détectent les piétons, freinent automatiquement et adaptent la vitesse, affirme mardi le Parlement européen dans une résolution sur la sécurité routière.

L’Union européenne (UE) veut diminuer de moitié le nombre de morts sur les routes d’ici 2020, à moins de 16.000 par an, mais depuis quelques années, la baisse n’est plus suffisante pour arriver à cet objectif. Plus de 25.000 personnes perdent encore la vie chaque année sur les routes européennes.

« Environ 95 % des accidents se produisent à cause d’une défaillance humaine », a souligné l’eurodéputée Hilde Vautmans (Open Vld). Pour celle-ci, « l’installation obligatoire de systèmes d’aide à la conduite, par exemple un freinage d’urgence, réduirait fortement le nombre de morts. »

Les eurodéputés pensent notamment aux systèmes qui détectent les usagers faibles de la route, qui font ralentir automatiquement une voiture pour éviter une collision ou qui aident les conducteurs à rester dans les limites de vitesse et sur leur bande de circulation.

Les modèles plus chers sont déjà parfois équipés de tels systèmes, mais pour les eurodéputés, tous les nouveaux véhicules devraient en être équipés. La Commission européenne devrait présenter de nouveaux standards de sécurité pour les véhicules personnels dans le courant de l’année prochaine.

La résolution se concentre aussi sur la protection des usagers faibles. « Il est préoccupant de constater que les victimes d’accidents mortels, en ville, sont à 51 % des piétons et des cyclistes. Il est donc nécessaire d’encourager les villes dans leurs plans de mobilité pour réduire le nombre d’accidents de la circulation », estime Bart Staes (Groen).

L’alcool reste également un gros problème. Un quart des accidents mortels sont dus à une consommation d’alcool. Le Parlement demande à la Commission de mener une étude sur la valeur ajoutée d’une limite à zéro pour les conducteurs inexpérimentés et les chauffeurs professionnels.