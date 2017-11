Le taxshift permettra de créer, cette année, quelque 7.800 emplois, selon les chiffres de Marcia De Wachter, directrice à la Banque nationale et présidente du conseil supérieur de l’emploi, rapporte mardi le Knack.

En 2016, 4.700 emplois avaient été créés dans ce cadre, soit 8 % du total des emplois créés cette année-là. En 2017, ce nombre est passé à 7.800, soit 11 % du total des nouveaux emplois. L’an prochain, 7.100 emplois – soit 15 % – devraient voir le jour grâce au taxshift. Et entre 2019 et 2021, entre 25 et 28 % des emplois créés devraient être liés à cette mesure.

« Pour la période allant de 2015 à 2021, 52.100 emplois supplémentaires auront été créés grâce au taxshift », selon Marcia De Wachter.

Celle-ci admet toutefois qu’il ne s’agit pas que d’emplois à temps plein.