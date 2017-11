La princesse Astrid a inauguré et visité le Musée L de Louvain-la-Neuve

Belga

Les autorités académiques de l’Université catholique de Louvain (UCL) ont inauguré mardi soir, en présence de la princesse Astrid, le musée L de Louvain-la-Neuve. Il s’agit du premier musée universitaire de grande ampleur en Belgique, qui présente à la fois des oeuvres d’art offertes par des donateurs et des collections constituées par les professeurs et les chercheurs de l’UCL dans un but didactique et pédagogique.