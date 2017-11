David Goffin sera qualifié s'il bat Dimitrov en 2 sets: «C'est un joueur contre qui j'ai toujours eu difficile...»

Ce mardi après-midi, David Goffin s’est entraîné légèrement avec son coach Thierry Van Cleemput. « On a juste fait un peu de tennis de précision. David a surtout besoin de bien récupérer. On a bien fait d’emmener avec nous un kiné (NDLR : Patrice Wauthier, le kiné de l’équipe belge de Coupe Davis). Son exploit contre Nadal était surtout mental, pour moi. Mais pas le temps de s’extasier. Je vous avais dit qu’il y avait trois finales à jouer, minimum, ici, on passe à la deuxième, ce mercredi ».

Deux scénarios favorables...

C’est, en effet, à 15h que le Liégeois défiera Grigor Dimitrov (6 e mondial). Une victoire en deux sets, et c’est déjà l’assurance de disputer les demi-finales samedi ! Goffin peut aussi gagner en trois sets, mais là, il devra compter sur un succès de Carreno-Busta (le remplaçant de Nadal), sur Thiem, pour obtenir le ticket. Par contre, si Dimitrov gagne, il passe. Le Bulgare, qu’on a souvent comparé à Federer, était une des bêtes noires de Goffin (tiens, tiens) jusqu’à ce qu’il le batte, enfin, en février dernier, en quart à Rotterdam. « C’est un joueur contre qui j’ai toujours eu dur », commente le n°1 belge. « Il a un panel de coups impressionnant. Il sait tout faire et est très solide physiquement. Mais à Rotterdam, je me suis prouvé que je pouvais le battre. »

La clé de ce duel ? C’est Thierry Van Cleemput qui la donne : « Eviter le piège Dimitrov et tendre le piège Goffin. Tout sera dans la rigueur tactique. »

La confiance est désormais décuplée du côté de Goffin. « Battre Nadal au bout d’un match où il y a tout eu en termes d’intensité et d’émotions, c’est idéal pour lancer un tournoi », lâche encore David.

Et peu importe si c’est Carreno-Busta, et pas Nadal, que ses rivaux vont devoir défier. « Je vous assure que Pablo est un joueur que l’on sous-estime trop... », conclut Van Cleemput.