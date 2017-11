Exclusif: un nouveau Décathlon unique en Belgique ouvrira en plein cœur de Charleroi (vidéo)

Les amateurs de sport vont être servis ! Décathlon va construire un magasin nouvelle génération de 6.000m 2 à Charleroi le long du R9. Plus précisément sur le site des anciens Établissements Delbrassine, entre la chaussée de Bruxelles et le Palais des Expos. Ce Décathlon au modèle unique en Belgique devrait ouvrir ses portes dès 2019 !

Le magasin sera situé en bordure de centre-ville, entre la chaussée de Bruxelles et le Palais des Expos. Il a fallu de longues négociations pour que la direction de la marque accepte de s’installer à cet endroit. Le magasin de 6.000 m2 ne sera définitivement pas un Décathlon ordinaire. Mais sa spécificité ne se limite pas à l’exploitation de sa toiture. « Il y aura de nombreuses zones de test et d’expositions. C’est un magasin de sport et d’expérience. Tous les articles de la gamme Décathlon seront disponibles », détaille Stefan Schins, responsable construction de la marque.

> Les premiers plans du projet dévoilent la création d’un véritable espace public. Paul Magnette nous explique le projet en vidéo .

> Des terrains de sport seront construits aux abords, mais également sur le toit du magasin. Seul le Décathlon de Barcelone possède ces caractéristiques.

> La question sur les lèvres des carolos : que deviendra le Décathlon de Châtelineau ?