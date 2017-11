Coupe du Monde: voici les pots pour le tirage au sort du 1er décembre à Moscou

Il vous reste un peu plus de deux semaines jours pour vous amuser à imaginer divers tirages au sort. Et à prier pour que les Diables ne se retrouvent pas dans le traditionnel « groupe de la mort »…

C’est dans le cadre prestigieux du Kremlin qu’aura lieu, le 1er décembre à 16h, le tirage au sort de la Coupe du Monde (du 14 juin au 15 juillet 2018). On sait que les Diables y jouiront du statut de tête de série (comme en 2014 au Brésil) et que tous les pots seront composés sur base du classement FIFA d’octobre, plutôt que sur des critères géographiques pour les pots 2, 3 et 4 comme c’était le cas précédemment. Sur le plan géographique, justement, les règles sont les suivantes : il ne pourra y avoir plus d’une sélection par confédération dans un même groupe, à l’exception de l’UEFA qui pourra en compter deux (maximum) dans un même groupe.

Voici donc les 4 pots tels qu’ils se présenteront le 1er décembre. Il reste simplement à savoir qui de l’Australie ou du Honduras (qui se rencontrent ce matin) complètera le pot 4, et qui du Pérou ou de la Nouvelle-Zélande gagnera le dernier ticket, la nuit prochaine. Si c’est le Pérou (favori logique), il prendra place dans le pot 2. Si c’est la Nouvelle-Zélande, elle ira dans le pot 4, permettant alors au Danemark ou à l’Islande de passer du pot 3 dans le pot 2, et à la Serbie de grimper dans le pot 3.

POT 1

Allemagne (1)

Brésil (2)

Portugal (3)

Argentine (4)

Belgique (5)

Pologne (6)

France (7)

Russie (65, pays organisateur)

POT 2

Espagne (8)

Pérou (10) ou Nouvelle-Zélande (122) *

Suisse (11)

Angleterre (12)

Colombie (13)

Mexique (16)

Uruguay (17)

Croatie (18)

POT 3

Danemark (19)

Islande (21)

Costa Rica (22)

Suède (25)

Tunisie (28)

Egypte (31)

Sénégal (32)

Iran (34)

POT 4

Serbie (38)

Nigeria (41)

Australie (43) ou Honduras (69)

Japon (44)

Maroc (48)

Panama (49)

Corée du Sud (62)

Arabie Saoudite (63)

(-) : classement FIFA d’octobre

* : si la Nouvelle-Zélande se qualifie, elle va dans le pot 4. Du coup, l’équipe la mieux classée du pot 3 (Danemark) avance dans le pot 2 et la Serbie avance dans le pot 3.