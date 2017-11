Nacer Chadli après Belgique – Japon (1-0): "Le système de jeu était bien, ce soir"

Romelu Lukaku a inscrit l’unique but des Diables rouges sur un service en or de Nacer Chadli, mardi soir à Bruges, lors du match amical de football Belgique-Japon (1-0). Le joueur de West Bromwich Albion a réalisé un exploit technique, qui l’aura aidé à être désigné homme du match par les téléspectateurs.

Cela contrastait avec sa prestation contre le Mexique où il avait terminé la rencontre éprouvé. « Vendredi, j’ai disputé les 90 minutes alors que cela faisait deux semaines que je n’avais plus joué. Cette fois, je suis sorti parce que mon ischio a commencé à tirer. J’ai été directement remplacé. Cela fait du bien de pouvoir enchaîner deux matches », a commenté Chadli au micro de la RTBF.

Le système adopté contre le Japon a semblé être mieux adapté au style de jeu de Chadli. « Le système était bien. Nous portions le ballon plus haut et nous nous retrouvions souvent à quatre contre trois. Cela nous a permis de nous créer pas mal d’occasions. Je devais aussi m’occuper du back droit. Mais comme on était plus haut, je pouvais rentrer dans le jeu et apporter la supériorité numérique. C’est plus facile de défendre plus haut. »

Thomas Meunier a également été interrogé par nos confrères de la RTBF au sujet du système de jeu utilisé ce mardi soir à Bruges. « Nous devons encore trouver des automatismes au milieu du jeu ainsi que dans la couverture. Nous allons devoir travailler tout ça. Nous connaissons bien le système utilisé, mais nous devons encore nous améliorer », ajoutait l’ancien joueur du FC Bruges.