Roberto Martinez: «De Bruyne a répondu»

Quelle conclusion tirez-vous de ces deux rencontres ?

J’ai relevé beaucoup d’informations individuelles, surtout en défense où il y avait beaucoup de blessures. L’attitude était très forte. J’ai vu des défenseurs concentrés qui essayaient de communiquer. Surtout durant un mois de novembre jamais évident. Je relèverais les prestations de Thomas Vermaelen et Nacer Chadli. Ils ont fait preuve d’une grande attitude, surtout qu’ils ne jouent pas beaucoup dans leur club. Chadli a défendu d’une manière old fashioned. Et cela face à une équipe très dynamique, qui presse haut. Le Japon a joué d’une manière différente que le Mexique.

Et les prestations de Mignolet et Kabasele ?

Kabasele n’est pas souvent là mais à chaque occasion qu’il reçoit, il est d’une aide précieuse. La communication de Vermaelen était impressionnante pour aider Kabasele. Et à cela il convient d’ajouter l’expérience de Vertonghen. Quant à Simon, je suis très content pour lui, d’autant plus qu’il a réalisé deux grands arrêts en deuxième mi-temps.

Vous avez affirmé que vous repreniez Januzaj et Depoitre pour les voir jouer. Or, ils n’ont pas disputé une minute. Pourquoi ?

Je voulais les voir en équipe nationale. Je les ai vus à l’entraînement, j’ai pu analyser leur comportement avec les garçons. Mais on ne peut pas essayer tout le monde. Aujourd’hui, j’ai donné du temps de jeu à Steven Defour ou à Moussa Dembélé et Kevin Mirallas qui manquent de temps de jeu.

Après ses propos, estimez-vous que De Bruyne a répondu ?

Je l’ai dit, je trouvais sa réaction très saine. Son intention consistait à aider à une meilleure préparation pour la Coupe du Monde. Il a répondu sur le terrain en faisant un match de haut niveau.

Et que pensez-vous du record de Lukaku ?

Il n’a que 24 ans et est déjà le meilleur buteur de tous les temps. C’est une récompense qu’il mérite.