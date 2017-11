Pour une raison indéterminée, le camion transportant plusieurs tonnes de betteraves est entré en collision avec une voiture. Suite au choc, le poids lourd a dévié de sa trajectoire et percuté un poteau d’éclairage, sur la berme centrale. Ce dernier s’est heureusement effondré sur le terre-plein et non sur l’autoroute. Le camion, lui, a versé sur le flanc, répandant des betteraves sur les trois bandes de circulation.

(FVH)

Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place, suivis d’ambulances. Le chauffeur, légèrement blessé, a été pris en charge et transporté à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart. Les sapeurs ont également dégagé une première bande afin de permettre à la circulation de reprendre. On déplore néanmoins plus de 12 kilomètres de files en direction de Namur. Il est conseillé d’éviter l’endroit.

Le nettoyage de la chaussée va prendre un long moment.

Evitez cette portion d’autoroute ! Itinéraire conseillé : nationale 90, route de la Basse Sambre.

