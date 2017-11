Six pensionnaires d'une maison de repos de Liège intoxiqués au CO

Six pensionnaires de la maison de repos «Comme chez soi», située rue de l’Ourthe à Liège, ont été hospitalisées dans la nuit de mardi à mercredi suite à un incendie survenu au sein de l’établissement mardi vers 22h.

Pour une raison indéterminée, un incendie s’est déclaré dans une chambre située au premier étage. Il a été très vite maîtrisé par les pompiers et les dégâts sont limités. La centaine de pensionnaires a cependant été évacuée et six d’entre eux ont été intoxiqués par les fumées.

Seize personnes ont finalement dû être relogées, 12 au sein même de la maison de repos dans d’autres chambres et quatre dans un établissement extérieur situé rue Gretry.