Surprise à la Fête du Roi: la princesse Claire est bien là au Te Deum... mais pas Laurent

Elle y représente son époux qui, aux dernières nouvelles, est toujours sous certificat médical depuis plus de deux mois. La présence de Claire n’était, au départ, pas prévue. Le Palais royal avait communiqué, le 8 novembre dernier, que seuls le roi Albert II, la reine Paola, la princesse Astrid et le prince Lorenz seraient présents. On ignore la raison de cette volte-face mais la présence de l’épouse du prince Laurent devrait être appréciée par le roi Philippe qui, comme le veut la tradition, n’assiste pas à sa fête.

Verrassend: prinses Claire toch naar #Koningsdag. Weliswaar zonder prins Laurent (officieel nog steeds ziek). Meldde zich maandag alsnog aan pic.twitter.com/uzolZ4nmip — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 15 novembre 2017

Dans l’après-midi du mercredi, le roi Albert, la reine Paola, la princesse Astrid et le prince Lorenz assisteront à la cérémonie organisée par la Chambre des Représentants, le Sénat et le Gouvernement Fédéral, toujours à l’occasion de la Fête du Roi. Cette cérémonie aura lieu au Palais de la Nation à Bruxelles. Le thème de l’événement : L’enseignement accessible à tous, un atout pour la jeunesse.

On ne sait pas si la princesse Claire sera présente.