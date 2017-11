Philippe Albert ne comprend pas Roberto Martinez: "A quoi ça rime de faire venir Depoître et Januzaj pour ne pas les tester?"

1. De Bruyne sans Hazard, est-ce vraiment la même chose?

«Non. Quand Eden n’est pas là, ça saute aux yeux car il monopolise à lui seul deux défenseurs et y ajoute toujours le geste qui en efface un troisième pour mieux libérer ses partenaires. Kevin était attendu au tournant et s’est montré appliqué, avec un passing et deux frappes qui correspondent en tout point à ce qu’on attend de lui.

Même si personne n’a jamais mis ses qualités intrinsèques en doute, on a tout de suite senti qu’il avait envie d’apporter une réponse toute personnelle par rapport à la polémique qu’il a créée lui-même. S’il veut intégrer pour de bon le clan des meilleurs joueurs mondiaux, il doit apprendre à prester à chaque match, et pas seulement à Manchester City ».

