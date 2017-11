L'appel à l'aide de Christophe, handicapé moteur: l'asbl Bon Pied Bon Oeil de Hannut menaçait de ne plus le transporter au Château Vert de Solières (vidéo)

Handicapé suite à un accident de voiture, le Waremmien Christophe Verjans (32) fréquente le Château Vert de Solières (Huy), une institution pour personnes atteintes de troubles moteurs. La semaine passée, l’asbl « Bon Pied Bon Oeil » de Hannut l’a informé qu’elle ne pourrait plus l’y emmener pour le reste de l’année. En cause : un dépassement du quota kilométrique subsidié par le TEC. Christophe est effondré. Ses proches aussi.

Chiristophe et sa maman Alice Haquet

Handicapé moteur depuis 8 ans, Christophe Verjans fréquente le service d’accueil de jour du Château Vert à Solières (Huy), une institution pour jeunes et adultes atteints de troubles moteurs. Le voyage depuis son domicile de Waremme est assuré par l’asbl hannutoise « Bon Pied Bon Œil », un service de transport pour personnes à mobilité réduite.

« Mercredi passé, en fin d’après-midi, l’asbl m’a téléphoné pour me prévenir que dès la semaine prochaine ils ne pourraient plus transporter mon fils », raconte encore bouleversée sa maman Alice Haquet. En cause : un dépassement du quota kilométrique subsidié par le TEC.

« On ne peut quand même pas rouler gratuitement. Il faut bien payer le carburant et les chauffeurs », se défendait l’asbl hannutoise, qui est depuis revenue sur sa décision « pour éteindre le feu ».

