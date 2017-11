Océane Gaspar

David Antoine, l’animateur vedette du 16/20 de Radio Contact remue toute la Wallonie depuis le 6 novembre. Il a relancé son jeu des boules de cristal. Le principe est simple, 6 boules ressemblant à celles du dessin animé Dragon Ball Z sont cachées à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Et à Verviers, c’était la folie pour tenter d’y retrouver la boule cachée. Cependant, elle a bel et bien été découverte vers 18h15, rue aux Laines. Le jeu est désormais terminé.