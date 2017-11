Un nouvel indice pour la boule de cristal à Verviers!

Océane Gaspar

David Antoine, l’animateur vedette du 16/20 de Radio Contact remue toute la Wallonie depuis le 6 novembre! Il a relancé son jeu des boules de cristal. Le principe est simple, 6 boules ressemblant à celles du dessin animé Dragon Ball Z sont cachées à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Et à Verviers, c’est la folie pour tenter de d’y retrouver la boule cachée. De nombreuses personnes sont présentes dans les rues et dans les parcs de la ville afin de tenter de retrouver cet objet qui permettrait à celui ou celle qui la retrouve de remporter 1.000 euros de cadeaux. Un nouvel indice vient d’être dévoilé ce mercredi après-midi : « coincée entre la gare et le parc ».