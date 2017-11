Diables rouges: voici la composition (presque) définitive des quatre pots pour le tirage au sort de la Coupe du Monde en Russie

Alors qu’il ne reste plus qu’un ticket à attribuer en vue du Mondial 2018 de football en Russie, cette nuit entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande, la composition des quatre chapeaux lors du tirage au sort le 1er décembre à Moscou est presque arrêtée. Elle est établie sur base du ranking FIFA publié en octobre.

La Belgique figure dans le chapeau 1, celui des meilleures équipes, qui lui est fixé définitivement.

Les chapeaux en vue du tirage au sort du Mondial 2018 :

Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France

Chapeau 2 : Espagne, Pérou ou Danemark, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

Chapeau 3 : Danemark ou Serbie, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

Chapeau 4 : Serbie ou Nouvelle-Zélande, Nigeria, Japon, Panama, Maroc, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Australie

Si le Pérou décroche sa qualification face à la Nouvelle-Zélande, il figurera dans le chapeau 2 avec l’Espagne, la Suisse, l’Angleterre, la Colombie, Mexique, l’Uruguay et la Croatie. Si c’est la Nouvelle-Zélande, les « All White » seront versés dans le chapeau 4 et c’est le Danemark qui sera placé dans le chapeau 2 et la Serbie progresserait du chapeau 4 au chapeau 3.

