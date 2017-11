Des membres démocrates du Congrès américains ont introduit une demande de destitution de l’actuel président Donald Trump. Pour justifier leur choix, ils avancent cinq articles accusant notamment Trump d’obstruction à la justice.

«Nous croyons que le président Trump a violé la Constitution et nous avons introduit cinq articles d'impeachment», a déclaré Steve Cohen, l'élu démocrate à l'origine de la procédure. Cette tentative de destituer le président des Etats-Unis a cependant peu de chances d'aboutir.

